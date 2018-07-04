برلماني عن برنامج الحكومة: "اقترب كثيرًا من الواقع"

كتب- أحمد الصعيدي:

أشاد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ببيان الحكومة الذي عرضه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب فيما يخص الصحة، متابعًا: "اقترب كثيرًا من الواقع".

وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن خطة الحكومة تشير إلى تغير ملموس في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطور وترفع كفاءة العناصر البشرية بـ 27 مستشفى على مدار 4 سنوات في مختلف المحافظات.

وأوضح "مرشد"، أن برنامج الحكومة شمل الاهتمام منظومة الصحة بالعنصر الوقائي، منوهًا إلى أن قطاع الصحة في الريف شبه منعدم.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "المنظومة الصحية المقبلة هتلامس المريض المصري في مكانه".