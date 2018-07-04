تشمل 160 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة "التنمية المحلية" لتطوير المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهم ملامح خطة الوزارة خلال الـ4 سنوات المقبلة ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالمحافظات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توريد 2500 معدة نظافة متنوعة، وتنفيذ 200 محطة وسيطة، و100 مصنع تدوير ومدفن صحي آمن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنهم يستهدفون إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقوات إنفاذ القانون على.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالي 7 ملايين مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوي.

وأوضح الوزير أنهم يستهدفون رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي لخدمة حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظات وإنشاء 10 محطات معالجة صرف صحي متكاملة، وتنفيذ 300 كيلو متر شبكات صرف، وتنفيذ 10 محطات رفع، بالإضافة إلى تنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية.

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أنهم يستهدفون رفع كفاءة وتطوير الخدمات العامة المقدمة لحوالي 7 ملايين مواطن بالقرى، من خلال رفع كفاءة وتطوير 35 مدرسة، و40 وحدة صحية، و40 وحدة بيطرية، و30 مركز شباب، و20 مجمع تنموي متكامل.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تستهدف ضمن خطتها تحسين خدمات الطرق والنقل لخدمة حوالي 25 مليون مواطن من خلال رصف ورفع كفاءة مجموعة كبيرة من الطرق المحلية بالمحافظات، وإقامة عدد من الكبارى لربط القرى بالمدن وبالطرق الرئيسية.

وشدد على إقامة مشروعات تنموية بسيناء تتضمن تنفيذ طرق وتوصيل الكهرباء للتجمعات السكنية، مضيفًا أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بهيئتي النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية تشمل تطوير حوالى 3800 أتوبيس نقل عام والتي تساهم في نقل أكثر من 2.6 مليون راكب يوميًا.

وذكر الوزير، أنه سيتم تنفيذ 20 كوبري للسيارات و20 كوبري ونفقا للمشاة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات وذلك لخدمة حوالي 5 ملايين مواطن.

وقال الوزير، إنه سيدعم الاقتصاد المحلي وسد الفجوة الغذائية من خلال رفع كفاءة وتطوير 114 مجزرًا وإنشاء 11 مجزرًا جديدًا بالمحافظات.

وتابع: الوزارة تهدف في خطتها ببرنامج الحكومة إلى توفير 160 ألف فرصة عمل آمنة ومستقرة للشباب والمرأة المعيلة بقروض ميسرة من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وصرح شعراوي بأنه سيجري مواصلة تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، والممول بقرض من البنك الدولي ومساهمة بنفس القيمة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الاقتصاد المحلي وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية وتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي.