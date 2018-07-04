"التمويل العقاري" يعلن موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين

كتب- محمد عبدالناصر:

صرحت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأنه جرى تخصيص وحدات لمعظم الحاجزين بالإسكان الاجتماعى، المتقدمين للحجز بإعلانات المشروع من 1 : 8، للوحدات تحت التشطيب (الكراسة الحمراء)، وجاري استكمال التخصيص والتسليم لباقي الحاجزين الذين ينهون إجراءاتهم، طبقًا للأولويات.

وقالت عبدالحميد، في بيان، الأربعاء، إنه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، سيجري الانتهاء من تخصيص الوحدات وتسليمها لهم، بنهاية العام الحالي، طبقًا للأولويات، فيما عدا الحاجزين بالأماكن التالية (مدينة 15 مايو –جنوب بورسعيد – مركز الزقازيق –شطا – الزرقا – كفر سعد – كفر الشيخ أرض مصنع القمامة –النوبارية الجديدة)، وسيجري التخصيص لهم في النصف الثاني من عام 2019، مع موعد انتهاء تنفيذ الوحدات طبقًا للبرامج الزمنية للمشروعات التي أعلنتها الجهات المنفذة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه بالنسبة للحاجزين بالإعلان التاسع، سيجري الانتهاء من تخصيص الوحدات وتسليمها لهم، بنهاية العام الحالي، فيما عدا الحاجزين بالأماكن التالية (مدينة 6 أكتوبر – فاقوس)، وسيجري التخصيص لهم في النصف الثاني من عام 2019، مع موعد انتهاء تنفيذ الوحدات طبقًا للبرامج الزمنية للمشروعات، التي وافتنا بها الجهات المنفذة.