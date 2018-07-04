وزير الزراعة يستقبل مسئولي برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي

كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"اشيش خانا" رئيس برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي، و فاطمة الزهراء عجلان مسئول قطاع الزراعة بالبنك، خطة قطاعي البنية التحتية والاستثمار الزراعي بالقطاع الخاص والتي جرى إعدادها من قبل البنك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، بحضور الدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية؛ لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الزراعي.

وحسب بيان، الأربعاء، أعرب أبوستيت، عن ترحيبه البالغ بتكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الدولي، لإيجاد سبل الدعم الجديدة المحتملة لإعداد برنامج يساهم في النهوض بالقطاع الزراعي، وتنمية الريف وفقا لأولويات الوزارة والتي يأتي في مقدمتها تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والإرتقاء بالدخول الصافية لهم.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن أولويات الوزارة أيضًا والتي يمكن للجهات المانحة العمل في إطارها، هي: خلق فرص عمل للشباب، تنمية الصادرات الزراعية، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة، فضلاً عن ترشيد استخدام المياه.

ومن جهتهم أوضح فريق عمل البنك الدولي، استعدادهم للعمل سويا لتقديم الدعم اللازم لوزارة الزراعة من أجل تحقيق هذه الأولويات، لافتين إلى اهتمام البنك بتشجيع وتنمية القطاع الخاص.