ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة 75%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب- أحمد الصعيدي:

قالت الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة، التي تعد من سمات فصل الصيف.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الرطوبة قد تصل إلى 75% بالقاهرة، و85% بالسواحل الشمالية، موضحًا أن درجة الحرارة اليوم ستزيد عن أمس بمقدار درجة واحدة مئوية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الأنشطة البحرية جيدة، متابعًا: "الجو عادي والناس اللي بتصيف تستمتع بالبحر".