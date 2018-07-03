مُتحدث الوزراء: المرحلة الصعبة من الإصلاح الاقتصادي "انتهت"

القاهرة - أ ش أ:

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الصعبة لعملية الإصلاح الاقتصادي.

وقال سلطان -في تصريح لقناة "أون لايف" الليلة- إن برنامج الحكومة المطروح أمام البرلمان يتضمن 4 سنوات، ويأتي استكمالا للإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة السابقة.

وأكد التزام الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ من أجل دخول البلاد في مرحلة جديدة من الاقتصاد الذي يعود بالنفع على المواطن.

ولفت إلى أن هناك إجراءات اقتصادية سيتم اتخاذها وستكون أقل حدة من الإجراءات السابقة ولها ثمار إيجابية سريعة على حياة المواطنين.

وأشار إلي أن بيان الحكومة في مجلس النواب اليوم تضمن عدة محاور تتعلق ببناء الإنسان المصري وبرامج الحماية الاجتماعية، كاشفا أنه كان واضحا بالبيان دور الثقافة وتفعيل المؤسسات الثقافية لبناء الشخصية المصرية كتكليف واضح ومهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.​