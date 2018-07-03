وكيل البرلمان يكشف عن مصير حكومة مدبولي حال رفض منحها الثقة

كتبت – سحر عزام:

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب إن برنامج الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي في المجلس اليوم ارتكز على عدة محاور، من بينها حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الثلاثاء، أنه لن تكون هناك تنمية بدون رفع كفاءة الأداء الحكومي، لافتًا إلى أن 5 مجموعات عمل من أعضاء مجلس النواب تشكلت في لجنة مكونة من 31 نائبا لتقييم برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام.

وتابع، أن مجلس النواب إذا لم يمنح الحكومة الثقة سيعاد الأمر لرئيس الجمهورية لترشيح رئيس حكومة جديد، وفي حال لم يمنح البرلمان للمرة الثانية الثقة لرئيس الحكومة الجديد، يحل الرئيس مجلس النواب وفقا للقواعد الدستورية.