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بينها "RH للحوامل".. ننشر أسعار مشتقات الدم بصيدلية "فاكسيرا"

06:42 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
بينها "RH للحوامل".. ننشر أسعار مشتقات الدم بصيدلية "فاكسيرا"

صورة ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

توفر الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التابعة لشركة "فاكسيرا"، مشتقات الدم بمقر الشركة بالعجوزة على مدار ٢٤ ساعة.

وينشر "مصراوي" أسعار مشتقات الدم التي توفرها الشركة كالتالي:

* ألبيومين بشري بسعر ٥٤٥ للعبوة لمرضي الكبد

* معامل التجلط ٨ بسعر ٢٢٠٠

* امينوجلوبين ٢.٥ ملي جرام بسعر ١٦١٠

* مستحضر الانتي أر أتش بسعر ٧٢٠

وأكدت شركة خدمات نقل الدم أن تلك المستحضرات متوفرة بصيدلية المصل واللقاح بمقر الشركة بالعجوزة على مدار ٢٤ ساعة جميع أيام الأسبوع بما فيه الجمعة والسبت والإجازات والعطلات الرسمية.

كما توفر الخط الساخن على رقم ١٩٩٥٨.

نقل الدم صيدلية فاكسيرا صيدلية المصل واللقاح

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