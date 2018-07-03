الأزهر يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

كتب - محمود مصطفى:

احتفل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بختام مسابقة "تحدي القراءة العربي" الموسم الثالث 2017/ 2018، بحضور الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونجلاء بنت سيف الشامسي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين، وإعلان اسم الطالب الذي سيمثل مصر والأزهر في التصفيات النهائية بدبي.

وقال الشيخ صالح عباس، في كلمته خلال الحفل، إن مشروع تحدي القراءة العربي قد حظي بإقبال كبير من أبنائنا وبناتنا الطلاب، فاق المستهدف، وتخطى عدد المشاركين هذا العام مليون طالب من مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أننا نأمل أن يكون التمثيل هذا العام مشرفا كما تعودنا من طلاب وطالبات الأزهر الشريف، ونطمح في تحقيق مركز متقدم في التصفيات النهائية بدبي.

من جانبه، قال أيمن جراح، نائب الأمين العام لتحدي القراءة العربي، إن التغيير يبدأ من القراءة ومحاربة الجهل وهذا ديدّن الأزهر الذي حفظ للأمة دينها وتاريخها وعروبتها، مشيرا إلى أن أبناء وبنات الأزهر الشريف خطّو اليوم من جديد ملامح التغيير في واقع مؤلم تشكو منه الأمة الإسلامية والعربية.

وأضاف "جراح" أن مصر لها السبق المعرفي على مدى العصور، فالفراعنة عرفوا الحرف والقلم والورق قبل غيرهم، وألفت مصر وطبعت ونشرت قبل أن يتعلم غيرها الحرف والكتابة، لافتا إلى أن أبناء الأزهر اليوم يعيدون التذكير بأن مصر الحضارة والتاريخ عائدة بقوة لصنع الحاضر والمستقبل.

وحصد الطالب خليل أمين إبراهيم، الطالب بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول، المركز الأول على مستوى طلاب المعاهد الأزهرية، وسوف يمثل مصر والأزهر في التصفيات النهائية بدبي، بينما تقاسمت منطقتا أسيوط والدقهلية جائزة التنظيم.

كما تم إعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية وهم:

الأول: خليل أمين إبراهيم "معهد العلوم الإسلامية" بالتجمع الأول

الثانية: رقية كمال الدين "منطقة القاهرة الأزهرية"

الثالث: محمد عبدالفتاح عبدالكريم "منطقة الغربية الأزهرية"

الرابع: أحمد مدحت مصطفى "منطقة أسيوط الأزهرية"

الخامس: أسماء عمر بركات "منطقة كفرالشيخ الأزهرية"

السادس: محمد إبراهيم عبدالسلام "منطقة الشرقية الأزهرية"

السابع: رغدة السيد أحمد "منطقة بورسعيد الأزهرية"

الثامن: عبدالله شريف محمد شريف "منطقة دمياط الأزهرية"

التاسع: عبدالرحمن محمد أحمد "منطقة الإسكندرية الأزهرية"

العاشر: ندى مبروك سعد "منطقة جنوب سيناء الأزهرية"

يذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي؛ هو أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي.