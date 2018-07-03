لجنة دراسة برنامج الحكومة تعلن موعد ردها النهائي على بيان "مدبولي"

كتبت- هند الشامي:

أعلن الدكتور السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة ستشكل لجانًا مختصة، حسب تخصص أو مجال عمل كل نائب، أو حسب الرغبة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك لجنة خاصة بصياغة الرد على بيان الحكومة.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة الخاصة بدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وقال "الشريف"، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية وفقًا لكل محور من محاور برنامج الحكومة، والذي يتضمن المحور الأول الخاص بالأمن القومي، والثاني متعلق ببناء الإنسان المصري، والثالث بالتنمية الاقتصادية، والرابع الخاص بالنهوض بمستويات التشكيل، والخامس الخاص بمستوى المعيشة.

وقررت اللجنة أن يرأس كل لجنة فرعية أكبر الأعضاء سنًا، وتقوم كل لجنة بالدراسة الوافية للمحور المسؤول عنه، على أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجان المصغرة يوم السبت المقبل، مطالبة كل لجنة مصغرة بأن يكون هناك جزء مختص بصياغة الرد على بيان الحكومة في هذا المحور.

وأضاف "الشريف"، أنه سيتم تسليم التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الخاصة يوم الخميس الموافق 13 يوليو، قبل الجلسة العامة المقبلة المقرر لها 15 يوليو.

وأوضح، أن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة ستبذل قصارى جهدها أثناء مناقشة البرنامج، من منطلق أن البرلمان شريك في قيادة سفينة الوطن إلى آفاق أرحب في التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البرلمان يرغب في توفير الحياة الأفضل لشعب مصر من خلال هذا البرنامج، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد سفينة الوطن في فترة صعبة من تاريخ مصر، وعبر بها إلى بر الأمان.

وتوجه بالشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، على الدور الذي قام به في ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لم يبخل بفكر أو جهد في فترة كانت تعاني فيها مصر من ويلات الإرهاب.