"المحامين" تشطب "محسوب" وتتخذ إجراءً ضد أيمن نور والبرادعي

كتب- مصطفى علي:

قال أبوالنجا المحرزي، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه تقرر إسقاط قيد محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من جداول المشتغلين بنقابة المحامين، بسبب سفره خارج البلاد، وعدم سداده الاشتراكات السنوية.

وأضاف "المحرزي"، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى نقل أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، والدكتور محمد البرادعي، إلى جدول غير المشتغلين، بسبب عدم سدادهم اشتراكات أعوام 2015، و2016، و2017، وعدم مزاولتهم المحاماة.

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه نقل عدد كبير جدًا من المحامين إلى جدول غير المشتغلين، بسبب عدم استيفائهم شروط التجديد، وذلك في إطار جهود النقابة في تنقية جداول القيد الخاصة بأعضائها.