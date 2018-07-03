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    الدولة تتحمل اشتراك العاطلين.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل منظومة التأمين الصحي

    03:15 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
    الدولة تتحمل اشتراك العاطلين.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل منظومة التأمين الصحي

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي يشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد.

    وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه من المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية، وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى، ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعًا على كل محافظات الجمهورية.

    وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلين على العمل، وتحديد آليات اشتراك القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية.

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