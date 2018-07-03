رسميًا.. "النواب" يوافق على قرض بـ18مليار و626 مليون ين ياباني

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، رسميًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2018 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضا تصل قيمته إلى 18 مليارا و626 مليون ين ياباني للحكومة المصرية؛ لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم: برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 21 فبراير 2018.

وعلق "عبدالعال"، المدارس ستقام بالأقاليم والمناطق الشعبية، كما أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي جمال شيحة، تحديد 43 مدرسة بالمحافظات وتحديد اماكنهم، وقبل الموافقة على الاتفاقية في حضور نائب الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم التي أحيلت إليها الاتفاقية وجرى التأكيد على أن تحديد المدارس التي سيتم تخصيصها بعد الـ42 مدرسة أي اعتبارا من المدرسة الـ43 بالتوافق مع اللجنة.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.