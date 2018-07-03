نائب رئيس "الثانوية العامة": نسب النجاح "مرتفعة".. وهذا موعد إعلان النتيجة

كتب- ياسمين محمد:

قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن لجان تقدير الدرجات مستمرة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أعلان نتيجة العينة العشوائية لمادتي الجيولوجيا والفلسفة، اليوم الثلاثاء.

وأنهى طلاب الثانوية العامة، الامتحانات، التي بدأت بتاريخ 3 يونيو المقبل، أول أمس الأحد.

وأضاف عبدالحكم، في تصريح لمصراوي، أن لجان تقدير درجات مادة "الرياضيات التطبيقية"، تبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية لامتحان الاستاتيكا، وينتهي تصحيح امتحاني الفيزياء وعلم النفس بعد غد الخميس.

ونوه عبدالحكم، إلى تأخر طفيف في تصحيح امتحان الكيمياء "عربي ولغات"، نظرًا لقلة عدد المعلمين المتخصصين في المادة، متابعًا أنه يجري حاليًا مراجعة كراسات إجابات الطلاب بالمواد التي انتهى تصحيحها وهي مواد اللغات: "اللغة العربية، اللغة الانجليزية، واللغات الأجنبية الثانية".

وعن الموعد المحدد لانتهاء تصحيح الامتحانات، قال عبدالحكم، إنه من المقرر الانتهاء في تاريخ 11 يوليو المقبل.

وكشف نائب رئيس الامتحان، عن أن لجان ضبط الجودة، لم ترصد حتى الآن أي حالة تطابق في إجابات الطلاب، ما يعني عدم وجود حالات غش جماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم هذا العام، والمتمثلة في تغيير رئيس اللجنة والمراقبين الأوئل باللجان المعروفة بالشغب، مع كل امتحان.

وعن نسبة النجاح بين الطلاب، قال عبدالحكم، إن نسب النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، خاصة بعد القرار الذي استحدثه رئيس عام الامتحان، هذا العام، والمتمثل في عقد اجتماع بين مستشار المادة، المقدرين على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس"؛ للمناقشة في نموذج الإجابة، وإضافة أي أجابات صحيحة علميًا لم ترد بالنموذج.

وأكد عبدالحكم، أن التعديلات التي أضيفت لنماذج الإجابة عبارة عن إضافات في صالح الطلاب، حتى يحصل كل طالب على حقه، وليس لأن نماذج الإجابة بها أخطاء.

وعن الموعد المتوقع لإعلان النتيجة، قال عبدالحكم إنه من المتوقع الانتهاء من النتيجة بعد 5 أيام من انتهاء التصحيح، أي في حدود يوم 15 أو 16 يوليو المقبل.