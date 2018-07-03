بحضور شومان وعفيفي.. تشييع جثمان محمود عاشور من الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

شُيعت اليوم الثلاثاء، جنازة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، من الجامع الأزهر.

وحضر الجنازة، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد ابو موسى عضوي هيئة كبار العلماء، أسرة الشيخ محمود عاشور، وعددا من زملائه.

ومن المقرر، أن يواري جثمان وكيل الأزهر الأسبق الثري، بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما تغيب الدكتور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن حضور الجنازة، لتواجده ببلدته بمدينة القرنة بالأقصر، لاستقبال المعزين في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي.