  • عاجل: رئيس الوزراء يعلن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حكومة مدبولي المدارس اليابانية عقار الساحل المنهار نادي الأهرام مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    رئيس الوزراء: المواطن سيشهد طفرة ملموسة الفترة المقبلة

    01:34 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
    رئيس الوزراء: المواطن سيشهد طفرة ملموسة الفترة المقبلة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعمل على تحسين معيشة المواطنين ومراعاة الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملموسة، وتحسنًا كبيرًا في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعية وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مياه الشرب حكومة مدبولي

    الخبر التالى:

    رئيس "جنوب الدلتا للكهرباء": إسناد قراءة قطاع الغربية لـ"شعاع"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان