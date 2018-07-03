رئيس الوزراء: المواطن سيشهد طفرة ملموسة الفترة المقبلة

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعمل على تحسين معيشة المواطنين ومراعاة الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملموسة، وتحسنًا كبيرًا في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعية وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي.