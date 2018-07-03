رئيس "جنوب الدلتا للكهرباء": إسناد قراءة قطاع الغربية لـ"شعاع"

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن نتائج التحصيل خلال يونيو الماضي جيدة للغاية، وأفضل بكثير مقارنة بنتائج التحصيل في يونيو من العام الماضي.

وذكر "عسل"، في تصريحات لمصراوي، أن اجتماع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، مع رؤساء شركات التوزيع التسع، أمس، تناول الإجراءات المرتقب اتخاذها ضد المخالفين وسارقي التيار الذين لم يتقدموا بطلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع لتوفيق أوضاعهم، وعدم اهتمامهم بالمهلة الأخيرة التي منحها مجلس الوزراء، وانتهت منذ 30 يونيو الماضي.

وأضاف "عسل"، أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على إسناد قطاع جديد لشركة شعاع، التي تقرأ العدادات، لافتًا إلى اختيار قطاع "الغربية" لإسناده للشركة، لكي تبدأ في قراءته، لكن لم يتم تحديد موعد البدء حتى الآن، على حد قوله.

وتابع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن تقييم أداء كشافي "شعاع" حتى اللحظة جيد جدًا، ويبلغ عدد العاملين الذين يعملون حاليًا بنطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، 320 موظفًا منهم 286 كشافًا بقطاع القليوبية.

يشار إلى أن الشركة تضم في نطاقها محافظات "المنوفية، والقليوبية، والغربية".