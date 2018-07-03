وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون في التصنيع مع سفير "أوزباكستان"

كتب- عمر مصطفى:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سفير جمهورية اوزباكستان بالقاهرة "أيبيك عثمانوف" بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في التصنيع المدنى والحربي.

وحسب بيان، الثلاثاء، رحب "العصار" بالسفير واستعرض الإمكانيات الفنية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وأهم الصناعات والمشروعات القومية المشاركة فى تنفيذها، مؤكدًا رغبته فى إقامة علاقات تعاون في مجالات التصنيع المختلفة مع أوزباكستان.

ودعا "العصار"، السفير إلى تبادل الوفود من الفنيين والمتخصصين بالشركات المختلفة، في كلا الجانبين الزيارات من أجل التعرف على مجالات التصنيع المشتركة التي يمكن التعاون من خلالها وتبادل الخبرات من أجل تطوير هذه الصناعات.

ومن جانبه قال "عثمانوف"، إنه من الأفضل استثمار العلاقات السياسية القوية لإقامة علاقات تجارية بين البلدين، معربًا عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية والثقافية وزيادة فرص الاستثمار بين الطرفين.

ولفت السفير إلى أن أوزباكستان تتميز بالعديد من الصناعات أهمها صناعة الإلكترونيات، ويسعدها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى وبما يعود بالنفع على الجانبين.