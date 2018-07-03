"التعليم العالي": 11 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات اليوم

كتبت- داليا شبل:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل لاختبارات القدرات، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات.

وقال "عطا"، في تصريح لمصراوي، اليوم، إن 11 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، سجلوا رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تعتمد هذا النظام للقبول بها حتى الآن.

يذكر أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، هي:

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.