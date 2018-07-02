"التعليم" تفتح باب التقدم للتدريب على المناهج الجديدة أمام المدرسين

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، رابطًا إلكترونيًا، يشارك من خلاله من يرغب من المعلمين الخبراء من داخل الوزارة أو خارجها؛ لحضور دورات تأهيلية للمدربين الذين سيتم تعيينهم لتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تبحث عن معلمين من ذوي الخبرات في مجال التدريب؛ ليكونوا أول من يتلقى التدريب على المناهج الجديدة التي سيتم تطبيقها في إطار رؤية "التعليم 2030".

وسيحضر المشاركون دورات تدريبية مباشرة، ويتولون مسؤولية نقل الخبراء وتنفيذ التدريبات بهدف مشاركة المناهج الجديدة والمحتوى الجديد مع معلمين آخرين.

ويمكن للمعلمين الراغبين في التقدم إتباع الرابط التالي: http://www.egyptteachers.com

وتطبق وزارة التربية والتعليم، مناهج دراسية جديدة، بدءًا من سبتمبر 2018، على الصفوف: KG1،KG2، والصف الأول الابتدائي.