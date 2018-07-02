وزيرة الصحة توجه بالانتهاء من تسعير الخدمات الطبية للتأمين الصحي في أسرع وقت

كتب - أحمد جمعة:

اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الاثنين، بلجنة مراجعة أسعار خدمات التأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد محي مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تكاليف الإقامة الداخلية والرعايات المركزة والحضانات وعنصر الاهلاك والصيانة بالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية بالاضافة الى المستلزمات والادوية، وعنصر الاجور للفريق الطبي وعدد ساعات العمل.

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة وجهت الشكر لأعضاء اللجنة على ما تم انجازه من أعمال سابقة على مدى الشهور الماضية، مرحبةً بانضمام الأعضاء الجدد في هذا العمل والذي يعتبر خطوة أساسية لقانون التأمين الصحي الجديد.​

كما وجهت الدكتورة هالة زايد بضرورة تعاون جميع القطاعات في الوزارة مع اللجنة المشكلة للوصول في أقرب وقت إلى لائحة الأسعار العادلة الجاذبة والمتماشية مع كافة الطبقات، وذلك لخدمة المريض المصري.