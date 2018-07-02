رئيس الطائفة الإنجيلية ينعي الشيخ محمود عاشور: أفكاره المستنيرة مؤثرة في المجتمع

كتب-إسلام ضيف:

نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، في برقية عزاء لأسرته اليوم الاثنين.

وقال زكي في برقيته: "أعبرعن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ محمود عاشور كما أتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة، وأدعو الله أن يمنح الأسرة الصبر ".

وأضاف زكي في تصريحات صحفية له اليوم أن الشيخ محمود عاشور كانت له أفكار مستنيرة وكان لها تأثير قوي في المجتمع المصري والعربي، مؤكدًا على أن الراحل يعد من أبرز الشخصيات الفكرية التي شاركت، في لقاءات منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، محليًّا ودوليًّا، وتميزت آراؤه بالموضوعية والوسطية داعمًا لقيم المواطنة والتعايش.

وكان الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، قد توفي صباح اليوم الاثنين.