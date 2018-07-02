الأوقاف: خطة متكاملة لتعظيم الإيراداتت وترشيد الإنفاق وربط الحوافز بالإنتاجالأوقاف: خطة متكاملة لتعظيم الإيراداتت وترشيد الإنفاق وربط الحوافز بالإنتاج

كتب – محمود مصطفى:

أعدت وزارة الأوقاف خطتها المالية للعام المالي الحالي 2018 /2019، تقوم على عدة محاور تهدف في جملتها إلى تعظيم المواردالذاتية التي حققت معدلات نمومتميزة خلال العام 2017/ 2018م، مع ترشيد الإنفاق من خلال ربط أي إثابات أو حوافز بالتميز الحقيقي والعمل والإنتاج وعدم صرف أية حوافز إلا من خلال لجنة قيادية مختصة في كل من الوزارة والجهات التابعة لها .

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الاثنين، أن إسهامها من مواردها الذاتية في خطة العام المالي 2017 /2018م بلغ ما يزيد على 837 مليون جنيه منها 282 مليون جنيه لتحسين دخل الأئمة متمثلة في استمرار صرف بدل صعود المنبر كاملاً، وصرف إعانة العلماء وتحسين دخلهم وبدل الاطلاع، إذ يتم تمويل 25% من بدل صعود المنبر، وبدل إعانة العلماء كاملاً وبدل التحسين كاملاً وبدل الاطلاع كاملاً من الموارد الذاتية للوزارة .

ونوهت وزارة الأوقاف، إلى أنه ضمن الدور الاجتماعي لها في خدمة المجتمع تم تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن، إضافة إلى تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف، وعلى أن تسلم الخطة للدكتور محمد مختار جمعة خلال أسبوع من تاريخه .

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن جميع النفقات الذاتية تتم في إطار تنفيذ شروط الواقفين من جهة ، واللوائح والقوانين المنظمة من جهة أخرى .