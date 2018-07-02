وزير الأوقاف يهنئ عباس كامل بتولي رئاسة المخابرات العامة

كتب - محمود مصطفى:

أرسل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برقيات تهنئة إلى اللواء عباس كامل، بمناسبة توليه منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبدالنبي لتوليه منصب مدير مكتب الرئيس، واللواء ناصر فهمي، بمناسبة توليه منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، والمستشارة أماني الرافعي بمناسبة توليها منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتمنى وزير الأوقاف، وفق بيان اليوم الاثنين، للقيادات الأربع كل التوفيق في خدمة وطننا العزيز، سائلًا الله عز وجل أن يعين كلا منهم على ما أقامه فيه وولاه إياه، وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاهم.