"الزراعة" تخطط لتشريع جديد يجرم طرح محاصيل ملوثة بالمبيدات

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب، لإصدار قانون ينص على توقيع عقاب رادع، وتغليظ العقوبة على كل من يطرح ويتداول حاصلات زراعية وبستانية ملوثة بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات، فضلًا عن إعدام الشحنات في مواقعها.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم الاثنين، بهدف توعية صغار وكبار مزارعي وموردي ومصدري الحاصلات الزراعية للأساليب السليمة للاستخدام الآمن للمبيدات.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن وزير الزراعة تحدث مع أعضاء مجلس النواب بشأن تشريع جديد يجرم رش المبيدات المسرطنة على المحاصيل الزراعية، وقوبل الاقتراح بالموافقة .

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الاقتراح ينص على مرور لجان فنية باستمرار على المزارع والحقول، وأخذ عينات للمحاصيل، وفي حالة ثبوت استخدام مفرط للمبيدات، يجرى إعدام كافة المساحة المنزرعة في الحال، ومصادرة أي شحنات متوجهة للأسواق.

وذكر وزير الزراعة، أن نظام تكويد المزارع الذي يجري تطبيقه حاليًا على مزارع الإنتاج النباتي، سيساهم في عملية تتبع الشحنات من مصدرها، والتي يتم طرحها في السوق المحلي أو إعدادها للتصدير، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المنظومة ضمان جودة الحاصلات الزراعية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على السمعة التصديرية لمصر، وزيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية.