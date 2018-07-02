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    السيسي يكلف بتطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق الجديدة

    04:15 م الإثنين 02 يوليه 2018
    السيسي يكلف بتطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق الجديدة

    السيسي مع وزير النقل و مميش و عرفان

    كتب- عمر مصطفى:

    اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق.

    وقال السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري.

    واستعرض وزير النقل تقريرًا بشأن تطوير المنظومة المجمعة التأمينية القائمة ضد حوادث الطرق، والتي تم تطبيقها منذ عام 2004، وذلك بهدف توفير أفضل عائد لتعويض المضارين من حوادث الطرق، وكذلك الحفاظ على الطرق والكباري وصيانتها من الأضرار الناجمة عن تلك الحوادث، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع جهود وزارة النقل لرفع كفاءة الطرق وتطويرها على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ساهم بالفعل بشكل ملحوظ في تراجع معدلات الحوادث.

    وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بالإسراع في إتمام دراسة موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه، بما يسهم في توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التي يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة.

    كما وجه الرئيس بضرورة توفير مختلف الخدمات الأساسية على تلك الطرق مثل محطات التزود بالوقود ومراكز للخدمة والإسعاف، فضلًا عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.​

    السيسي هشام عرفات محمد عرفان مجدي أنور

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