نائب وزير الزراعة تبحث التعاون مع إيرلندا في الإنتاج الحيواني

كتب- أحمد مسعد:

تبحث الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، سبل التعاون بين مصر وإيرلندا في مجال الإنتاج الحيواني، وذلك خلال زيارة رسمية اليوم الاثنين، إلى جمهورية إيرلندا، بناءً على دعوة رسمية تلقتها من وزير الزراعة الإيرلندي.

وقالت نائب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية قبيل مغادرتها القاهرة مساء أمس، إنه من المقرر أن تبحث مع وزير الزراعة الإيرلندي تعزيز أوجه التعاون وتبادل المعلومات في مجال الإنتاج الحيواني بين البلدين، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسؤولي الطب البيطري في إيرلندا، ورؤساء الشركات الإيرلندية الراغبة في التعاون والاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الحيواني.

ومن المقرر أن تزور "محرز"، مراكز تجميع الألبان وبعض مزارع الإنتاج الحيواني، للتعرف على نظام الإدارة المزرعية ونظام التحسين الوراثي، وكذلك عقد مقابلات مع الوكالات المسؤولة عن الإنتاج الحيواني، والمهتمة بالسوق المصري.​