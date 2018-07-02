والدة الطالب المعتدي عليه ببولندا: هذا ما وعدتني به وزيرة الهجرة بعد استغاثتي

كتبت- مروة شوقي:

قالت سحر الألفي، والدة محمد عزت، الطالب المصري المقيم في بولندا لدراسة هندسة البرمجيات، والذي تعرض للاعتداء في شهر فبراير الماضي، إن توقف التحقيق في حادثة ابنها، وراء إرسالها رسالة استغاثة إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وأضافت "الألفي"، في تصريح لمصراوي من الإمارات، أن واقعة الاعتداء على نجلها، تعود إلى فبراير الماضي، حينما اعتدى عدد من الشباب على "عزت"، الذي يدرس برمجة الحاسب الآلي في جامعة وارسو، منذ عامين، موضحة: "تعرض محمد إلى اعتداء في شبهة عنصرية، فلم يكن هناك سبب غير إن المعتدين سألوه وهو عائد إلى بيته، عن البلد التي ينتمي إليها، وحينما علموا أنه عربي، انهالوا عليه بالضرب والركلات".

ونوهت "الألفي"، إلى توقف التحقيق في واقعة نجلها أكثر من مرة، لافتة إلى أن السفير المصري في بولندا، حسام القاويش، حرك المياه الراكدة، وطالب بفتح التحقيق مرة أخرى، لتبدأ التحقيقات من جديد.

وتابعت: "كان هناك تباطؤ ملحوظ من قبل الشرطة البولندية، وظلوا 3 شهور حتى قاموا بتفريغ الكاميرات، للتوصل إلى الجناة، وفي النهاية تم غلق التحقيق بدعوى عدم الاستدلال عليهم"، لافتة إلى أن غلق التحقيق جعلها أمام خيارين، أحدهما توكيل محامي يتبع الاتحاد الأوروبي، يتولى فتح التحقيقات من جديد، وهو ما وجدت أسرة "عزت" صعوبة في توفيره لتكاليف المحامي المرتفعة، وإما الصمت وضياع حق نجلهم للأبد، على حد قولها.

وعن استغاثتها التي توجهت بها إلى السفيرة نبيلة مكرم، قالت "الألفي": "حينما تواصلت مع السفارة المصرية، لم يستطيعوا مساعدتي في توكيل محامي من قبل السفارة، للدفاع عن نجلي، بدعوى أن السفارة في هذه الحالة ستكون خصم، وقالوا إن المحامي يجب أن يكون معتمد من الاتحاد الأوروبي، ولذا توجهت باستغاثة إلى نبيلة مكرم، لمساعدتي في عودة حق محمد كأحد أبناء المصريين في الخارج".

وأعربت "الألفي"، عن امتنانها لسرعة "مكرم"، في الاستجابة لاستغاثتها، بقولها: "أرسلت الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الليل، والموضوع يحتاج إلى ضغط دولي، وفوجئت باتصال هاتفي في الصباح من السفيرة، التي هدأت من روعي، وطمأنتني كأم وإنسانة، قبل أن تكون وزيرة، حيث لمست ما تكبدته من عناء تكاليف علاج محمد، وما نتج عن الحادث من تكسير لأسنانه الأمامية وفتح أسفل العين".

ووعدت وزيرة الهجرة، سحر الألفي، بتوفير محامي دولي، وتكليفه بالوقوف على تطورات الحادث، ومناقشة الخطوات القانونية المفترض إتباعها، والوصول إلى حق الطالب المصري.

وختمت "الألفي": "حالة محمد النفسية سيئة للغاية، لدرجة أنه يود العودة وعدم تكملة دراسته في بولندا، ولكني أعمل على إقناعه بالعدول عن قراره، وكلي ثقة في الوزيرة في التعامل مع القضية وفتح التحقيق من جديد لإعادة حق ابني، والوزيرة عملت بصمة تغيير في مصير المصريين في الخارج، وطمأنتني إن عندنا حد بيسأل عننا".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقب تواصلها مع والدة محمد عزت الطالب المصري المقيم في بولندا لدراسة هندسة البرمجيات، والذي تعرض للاعتداء في شهر فبراير الماضي، عن مساندتها لها وكامل دعمها للوصول إلى حق ابنها.

وقالت "مكرم"، وفق بيان الوزارة، إن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية لمتابعة القضية، وجارٍ الاتفاق مع محامي دولي، للوصول إلى حق "محمد".​