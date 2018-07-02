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    وفاة محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق.. والجنازة عصر غدا الثلاثاء

    09:00 ص الإثنين 02 يوليه 2018
    وفاة محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق.. والجنازة عصر غدا الثلاثاء

    محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق

    كتب - محمود مصطفى:

    توفي صباح اليوم الاثنين، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

    وقال مصدر مقرب من أسرة الشيخ محمود عاشور، في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، إن جنازة وكيل الأزهر الأسبق ستشيع بعد عصر غدا الثلاثاء من الجامع الأزهر، بعد عودة كريمته من الخارج.

    وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر في تصريح له اليوم الاثنين، إن الشيخ محمود عاشور ظل ناشطا في الساحة الدينية، ينشر علمه بين الناس حتى وافته المنية.

    ودعا وكيل الأزهر المولى عز وجل أن يرحم الله الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

    محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق مجمع البحوث الإسلامية عباس شومان

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