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    "رئيس الحي": انهيار عقارين بحي الساحل دون وفيات

    10:13 ص الإثنين 02 يوليه 2018
    "رئيس الحي": انهيار عقارين بحي الساحل دون وفيات

    ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    قال المهندس شريف مجدي رئيس حي الساحل، إن حي الساحل بمنطقة شبرا، شهد انهيار عقارين مجاورين دون وقوع وفيات وإصابات حتى الآن.

    وأضاف مجدي في تصريح لمصراوي، إن المعاينة الأولية للعقارين رقم 34 و 36 بشارع المنتجي بميدان فكتوريا في الساحل بشبرا، أثبتت أنهما قديمين وجار البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي.

    ولفت إلى أن الانهيار لم يتسبب في حدوث اي ضرر بالعقارات المجاورة.

    منطقة شبرا حي الساحل انهيار عقار ميدان فكتوريا

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