اليوم.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل

كتبت- ياسمين محمد:

يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018، اليوم الأربعاء، ويعلن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة بشكل رسمي، على أن تكون في المدارس السبت.

وكشفت مصادر مطلعة، لمصراوي، أن عدد الأوائل على مستوى الجمهورية وصل إلى 53 طالبًا وطالبة، والأول من قطاع القاهرة، وحصل على 409.5 درجة ومقيد بشعبة الرياضيات.

ولأول مرة هذا العام تعلن وزارة التربية والتعليم الأول على مستوى الجمهورية من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والأول على طلاب الدمج.