بسبب عدم وصول القرار.. تأجيل إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

تسبب تأخر وصول قرار وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء يوميا بالإذاعة الداخلية للمستشفيات، في تأجيل المستشفيات للتطبيق صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الصحة، إن هذا القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات سواء للمريض أو الأطقم الطبية، ويذكر الأطباء بمبادئ الانسانية المنصوص عليها في القسم.

وقال 3 من مديري المستشفيات الحكومية بالقاهرة، إنه جرى تأجيل تطبيق القرار لحين وصوله بشكل رسمي إلى المستشفى، وأضافوا: "سمعنا بهذا القرار من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسنطبقه بشكل رسمي حين وصوله على الفور".

وهذه المستشفيات هي: الهرم، والهلال، والمنيرة.

وقال الدكتور سعد الكيال، مدير مستشفى المنيرة العام لمصراوي: "لم يصلنا قرار الوزيرة حتى الآن، وبالتالي لم نُذع السلام الجمهوري اليوم، على أن نبدأ في التنفيذ فور وصول القرار لإدارة المستشفى".

وأثار القرار حالة من الجدل بين الأطباء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالبت نقابة الأطباء بأن يتبع القرارات مجموعة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل في المستشفيات، وصرف بدل العدوى للأطباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا تراجع عن تطبيق القرار، ودافعت الوزيرة عن موقفها قائلة لمصراوي: "هيّ القيم بقت شئ غريب؟"