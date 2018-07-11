صحف اليوم تبرز تكريم السيسي أبطال دورة البحر المتوسط والشأن المحلي

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال مصر الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر تكرم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم، أمس، أبطال مصر الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط ال 18 بأسبانيا، ومنحهم الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة إلى جانب الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أشاد بما أظهره الأبطال من مسئولية وتميز، وإدخالهم السعادة في قلوب المصريين، فنالوا تقدير الشعب، معربا عن تطلعه إلى بذل جميع الرياضيين المزيد من الجهد، لتحقيق إنجازات تضع اسم مصر في المكانة التي تليق بريادتها إقليميا ودوليًا.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة لا تألو جهدا في توفير كل أشكال الدعم للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية، تسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها إلى مجالات مفيدة لهم ولوطنهم.

وفي اجتماع آخر، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها، باعتبارهم عماد المستقبل وصمام أمن الوطن، مشددا على أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وطالب الرئيس بإعداد تصور متكامل، لإنشاء وتطوير منشآت البنية الأساسية للمنظومة الرياضية، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجستية وتنظيمية حديثة، لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، لافتا إلى أهمية نشر الرياضة بين جموع الشعب، وتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب، ووضع برامج لتحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية، مؤكدا ثقته الكاملة بقدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة.

وعن نتيجة الثانوية العامة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه سيتم غدا إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أن قائمة الشرف ستضم ٣٠ طالبا وطالبة، والفائز بالمركز الأول من قطاع أسيوط.

وكشف مصدر مسئول - لـ"الأهرام" عن أنه من المقرر أن يتصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالأوائل غدا، على أن توزع النتيجة على المدارس السبت المقبل، وأضاف أن طلاب الثانوية شعبة رياضيات تفوقوا على باقي الشعب، موضحًا أن الكنترولات الأربعة حددت قائمة الأوائل مساء أمس، وأسماء الأوائل على مكتب الوزير اليوم وإعلانهم غدًا.

وقال المصدر إن نتيجة هذا العام تشهد ارتفاعا في نسبة النجاح عن العام الماضي بنحو ١%، بحيث تقترب من ٧٣%.

وتحت عنوان "وزير الزراعة يستعرض خطته للمرحلة المقبلة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على تخصيص دعم المشروعات الزراعية هذا العام بمبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه، موضحًا أنه ستتم مراجعة أغلب القوانين بالوزارة في الفترة المقبلة التي ترجع إلى السبعينيات من القرن الماضي، وتم تعيين مستشار قانوني لوزير الزراعة لمراجعة هذه القوانين، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات تحتاج إلى تحديث وتصحيح، فمنذ 10 سنوات تم تشكيل لجنة لبحث حجم الأنشطة على الأراضي الصحراوية والزراعية في مصر، وتلك القاعدة ستقوم بمراجعة جميع الزمام الزراعي لتلك الأراضي.

وأضاف وزير الزراعة، في المؤتمر الصحفي بالوزارة، أن هناك جهات دولية سوف تدعم النشاط الزراعي في سيناء، من خلال بعض المنح المالية من تلك الجهات، كما ستتم الاستفادة من عمليات حصاد الأمطار، وهناك أوليات للتنمية في المشروعات القومية، مؤكدًا أنه سيتم في الفترة المقبلة تقديم كل الدعم للمشروعات القومية في شرق العوينات وتوشكى، للنهوض بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه سيتم وضع إدارة جديدة تسعى لفض الاشتباك وتضارب القرارات في تقنين وضع اليد، مضيفا أن هناك عدم رضا عن إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة للوزارة وهناك شكاوى كثيرة من المستثمرين لتعرضهم إلى الإطالة في الحصول على عقود حق الانتفاع، بالنسبة لتمليك الأراضي، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على خوض تجربة استصلاح الأراضي، ولابد من مراجعة توزيع الأراضي التي يحصل عليها من لديهم خبرة في الإنتاج الزراعي للشباب من صغار المزارعين، وهناك برامج تنفيذية للتنمية الزراعية بشمال سيناء وجنوب سيناء والمناطق الحدودية لأنها جزء من الأمن القومى المصري سواء في التنمية الزراعية، والإنتاج الحيواني.

وحذر الوزير من حلقات الوسيط التي تعمل على تخزين الأرز بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب، قائلا "سوف يندمون" وسنلاحظ انخفاضًا في أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلي الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

وتحت عنوان "مدبولي يستعرض تأسيس صندوق مصر السيادي بـ 200 مليار جنيه"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان أكد أن النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي سيكون على أحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة إجراءات إنشاء الصندوق برأس مال ٢٠٠ مليار جنيه، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله للبرلمان.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي شدد على تنفيذ منظومة متكاملة لحصر الأصول غير المستغلة بدقة، ووضع معايير علمية لانتقاء الأصول ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، التي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع، أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتعظم من عوائدها.

وأوضحت أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية، للاستعانة بخبراتها في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية، ويجري الإعداد حاليا لتعيين مدير تنفيذي للصندوق، عبر نشر إعلان في الصحف المالية الدولية، ثم إعداد قائمة قصيرة بالمرشحين، يقوم رئيس الوزراء باختيار أفضلهم.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً آخر مع وزيرة التخطيط وعدد من مسئولي الوزارة، لاستعراض محاور خطة الإصلاح الإداري حيث أشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" تهدف للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة ويعلي من رضا المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية.

وشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم توقيع اتفاق لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٥٣٠ مليون دولار، حيث قام بالتوقيع د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وناجي بن حسين المدير بالبنك الدولي، بحضور د. هالة زايد وزيرة الصحة.

وعقد د. مصطفى مدبولي اجتماعاً مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث عرض رئيس اتحاد الغرف التجارية تقريراً حول رؤية الاتحاد للواقع الاقتصادي وما يجابهه من صعاب وحلول وخطط مقترحة لمواجهة التحديات القائمة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "البنك الدولي : الإسكان الاجتماعي في مصر قصة نجاح"، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أكدت أهمية استمرار دعم البنك الدولي لقطاع الإسكان في مصر خاصة الاجتماعي لما يمثله من أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإتاحة مسكن ملائم للمواطن بأسعار مناسبة، جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع بعثة من البنك الدولي برئاسة لويس شقوير كبير مستشاري البنك وناجي بن حسين مدير البنك.

واتفق الجانبان، علي ضرورة الإسراع في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي بتمويل ثان بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه.

وأشادت بعثة البنك الدولي، بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع والذي ساهم البنك في تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار.

وأشارت البعثة إلى أن التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي تعد "قصة نجاح"، وأكدت على استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر في مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية في مصر.

كما التقت الوزيرة، ببعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة برنامج تنمية سيناء، برئاسة سامح نجيب وهبة مسئول الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولي.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "التضخم يتراجع إلى 10.9% والبورصة في العلالي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزي أكد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 10.9% في يونيو الماضي مقارنة بـ11.1% في مايو.

وأشار البنك المركزي، في بيان أمس، إلى أن معدل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.6% في يونيو الماضي مقارنة ب 1.5% في مايو السابق له.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاودت فيه مؤشرات البورصة ارتفاعها لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 887.5 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي إكس 30" بنسبة 60.8% لينهي التعاملات عند مستوى 15921.03 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.54% ليبلغ مستوى 779.63 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر "ايجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.81% مسجلا مستوى 1993.33 نقطة.

وتحت عنوان "صرف علاوات العمال خلال يوليو الجاري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قرر منح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة التزامًًا بما تم الاتفاق عليه مع رؤساء النقابات العمالية بشأن تطبيق أحكام القانون 96 لسنة 2018.

وعلمت "الجمهورية" أن التعليمات الصادرة للشركات تضمنت زيادة العلاوة الدورية من 7 إلى 10% متضمنة العلاوة الإضافية على أن يمنح العاملون في الدرجة الأولى علاوة استثنائية 180 جنيها والثانية 190 ومن الثالثة والرابعة 200 جنيه.

ونص منشور التعليمات على إلزام الشركات القابضة بتوفير التمويل اللازم للصرف بالشركات المتعثرة اعتبارًا من أول يوليو 2018.

وقال الوزير إن ما يحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير قطاع الأعمال كان قد التقى مع كل من عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية لبحث صرف العلاوة الإضافية والاستثنائية.​