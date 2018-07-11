وزير التعليم: يعتمد الحافز الرياضي لـ 711 طالبًا بالثانوية العامة

كتبت - ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، فإن الإدارة العامة للتربية الرياضية، تنفذ برامج المسابقات الخاصة ببطولات الجمهورية للبنين، والبنات للمرحلة الثانوية وما يعادلها تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن البطولات التي يشارك فيها الطلاب بالنسبة للبنين 17 بطولة هي: كاراتية، سباحة، سلاح، ألعاب قوي، جودو، مصارعة، ملاكمة، تنس طاولة، تنس أرضي، دراجات، جمباز، غطس، الهوكي، كرة قدم، كرة سلة، كرة يد، وكرة طائرة.

هذا بالإضافة إلي 13 بطولة يشارك بها البنات هي:

كاراتية، سباحة، سلاح، ألعاب قوي، جمباز فني، جمباز إيقاعي، تنس طاولة، تنس أرضي، سباحة توقيعية، غطس، كرة سلة، كرة طائرة، وكرة يد.

ويشارك الطلبة والطالبات من جميع المحافظات بعد تصعيدهم من البطولة التي تقام بمديرية التربية والتعليم بكل محافظة، ويتم تحكيم تلك البطولات بواسطة طاقم من الحكام مسجل ومكلف من الاتحاد المعنى بكل لعبة، كما تقام جميع البطولات على الملاعب القانونية ووفقًا لقانون كل لعبة.

وأضاف خيري أن الطلاب الفائزين في تلك البطولات يحصلون على الحافز الرياضى وفقًا للقرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016، حيث يحصل المركز الأول على 8 درجات، ويحصل المركز الثاني على 6 درجات، ويحصل المركز الثالث على 5 درجات، أما المركز الرابع فيحصل على 3 درجات.

وترسل هذه الدرجات لإدارة تنسيق القبول بالجامعات، لإضافتها إلى المجموع الحاصل عليه الطلاب بالثانوي العامة؛ ليكون المجموع الكلي مؤهلا للالتحاق بالجامعة.

ويصل عدد الطلاب الحاصلين علي التفوق الرياضي هذا العام 711 طالب وطالبة، منهم (451) طالب، و(260) طالبة فى الالعاب الفردية والجماعية.