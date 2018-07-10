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    تعليم الجيزة: تحويل وقائع التبرعات الإجبارية بالمدارس لجرائم رشوة

    10:33 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
    تعليم الجيزة: تحويل وقائع التبرعات الإجبارية بالمدارس لجرائم رشوة

    إلهام إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

    كتبت – سحر عزام:

    قالت إلهام إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن المديرية شكلت لجنة لبحث شكاوى أولياء الأمور عن طلب بعض المدارس تبرعات إجبارية من أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد.

    وأضافت "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع هيئة الرقابة الإدارية وستحال وقائع التبرعات الإجبارية بالمدارس لقضايا رشوة، لافتة لمحاسبة كل مدير ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة يثبت طلبها تبرعات من أولياء الأمور.

    وتابع، أن أولياء الأمور عليهم دفع فقط المصروفات الدراسية وفقا للنشرة الصادرة من الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، مشيرة لإصرار الوزارة على محاربة الفساد وأي محاولة لتشويه جهود تطوير التعليم في مصر.

    تعليم الجيزة جرائم رشوة التبرعات الإجبارية بالمدارس هيئة الرقابة الإدارية

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