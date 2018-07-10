متحدث "الصحة": إذاعة النشيد بالمستشفيات صباحًا دون طوابير أو تحية للعلم

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن النشيد الوطني سيعزف في تمام الساعة الثامنة صباحًا، عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفيات ولن يكون هناك طوابير أو تحية للعلم، مؤكدًا أنه لا تراجع عن إذاعة السلام الوطني وأداء قسم الأطباء.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من السلام الجمهوري في المستشفيات إرساء المبادئ والقيم ودعم ثقافة الأخلاق.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد، تهتم بتطبيق مشروع تحسين بيئة عمل الطبيب داخل المستشفيات، وتوفير سبل الراحة الكافية للأطباء.

وتابع: "الوزارة ستتحمل تكاليف تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والزمالة للأطباء، وتدريبهم وتعليمهم".​