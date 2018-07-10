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شيخ الأزهر يوجه بتكريم الفريق الطبي بـ"الحسين".. ومحاسبة المقصرين

07:21 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
شيخ الأزهر يوجه بتكريم الفريق الطبي بـ"الحسين".. ومحاسبة المقصرين

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بتكريم الأطباء والممرضات والعمال الذين تصدوا بشجاعة للحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي، يوم السبت الماضي، ونجحوا في إخلاء المرضى من المستشفى في وقت قياسي، ونقلهم إلى مستشفيات أخرى لاستكمال العلاج.

وذكر الأزهر الشريف، في بيان اليوم، أن الدكتور الطيب وجه أيضا بضرورة محاسبة كل المقصرين، مهما كانت مناصبهم، وذلك وفقا لنتائج التحقيقات الجارية الآن، لكشف ملابسات الحريق.

أحمد الطيب الأزهر الشريف مستشفى الحسين الجامعي

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