شيخ الأزهر يوجه بتكريم الفريق الطبي بـ"الحسين".. ومحاسبة المقصرين

كتب - محمود مصطفى:

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بتكريم الأطباء والممرضات والعمال الذين تصدوا بشجاعة للحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين الجامعي، يوم السبت الماضي، ونجحوا في إخلاء المرضى من المستشفى في وقت قياسي، ونقلهم إلى مستشفيات أخرى لاستكمال العلاج.

وذكر الأزهر الشريف، في بيان اليوم، أن الدكتور الطيب وجه أيضا بضرورة محاسبة كل المقصرين، مهما كانت مناصبهم، وذلك وفقا لنتائج التحقيقات الجارية الآن، لكشف ملابسات الحريق.