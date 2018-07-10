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السكك الحديدية: تأخر القطارات المتجهة إلى الإسكندرية بسبب عطل جرار

08:41 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
السكك الحديدية: تأخر القطارات المتجهة إلى الإسكندرية بسبب عطل جرار

قطار - صورة ارشيفية

كتب- أحمد نجيب:

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تأخر بعض القطارات المتجهة إلى الإسكندرية، نتيجة عطل مفاجئ لجرار قطار رقم 21 المميز "القاهرة - الإسكندرية" بمحطة قويسنا.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة، وجه بسرعة انتقال فرق الصيانة لموقع القطار على الفور، والاستعداد بجرار الإمداد، واستبداله بالجرار المعطل لاستئناف انتظام حركة سير القطارات.

وكلف "سالم"، غرفة عمليات الهيئة بالمتابعة المتلاحقة للحدث، والعمل على انتظام حركة القطارات على الشبكة بأكملها.​

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