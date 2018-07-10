وزير القوى العاملة يودع الفوج الثاني من عمالة موسم الحج -صور

كتبت- مروة شوقي:

حرص محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على توديع 300 عامل وسائق وفني يمثلون الفوج الثاني من عمالة موسم الحج للعام الحالي، للعمل على نقل الحجاج خلال موسم الحج، وذلك براتب شهري 1000 ريال سعودي للسائق، و1500 ريال للفني، و800 ريال للعامل.

وتفقد الوزير، اليوم الثلاثاء، الأتوبيسات التي ستنقلهم إلى الميناء البحري بسفاجا، تمهيدًا لدخولهم أراضي المملكة، منبهًا على ضرورة التزام العمال بالتمثيل المشرف لمصر، وعدم إحداث المشاكل، لإعطاء الصورة المشرفة عن العامل المصري المُجدُّ في عمله، كي تصل نسبة العمال المصريين في خدمات الحجاج إلى نسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذا لن يتأتي إلا عن طريق العمالِ وأدائهم أعمالهم المنوطة بهم بأمانةٍ وإتقان.

وشدد "سعفان"، على ضرورة التواصل مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في حالة حدوث أي مشكلة لأي عامل منهم على أرض المملكة.

ووجه رسالة للعمال: "العامل المصري أكفأ العمال وأكثرهم صدقًا وأمانة، يحب السعودية ويحترم أهلها، أنتم في خدمة ضيوف الرحمن، عملكُم عبادة، فلتكُن بإتقان".