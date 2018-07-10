"التموين": إطلاق المرحلة السادسة من "المنافذ التسويقية المتنقلة" بـ160 مليون جنيه

كتبت- عايدة رضوان:

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة، والذي يجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبنك الأهلي المصري بقيمة 160 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يمول العقد 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة، وتوفير 2000 فرصة عمل دائمة، على أن تستخدم هذه السيارات في توفير وبيع السلع الاستهلاكية الغذائية في الأماكن الأكثر احتياجًا بهدف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعلن البيان الصادر اليوم، الثلاثاء، أنه سبق وتم تنفيذ (5) مراحل متتالية بتمويل قدره 60 مليون جنيهًا مصرياً، ونفذ خلالها 2415 مشروع (سيارة) موزعة على جميع محافظات الجمهورية وفرت 7245 فرصة عمل مباشرة في مختلف الأنشطة التجارية ومع افتتاح المرحلة السادسة يصل إجمالي تكاليف المشروع 160 مليون جنيه مصرياً.

وكما تم أمس الاثنين، توقيع عقد توريد الـ 1000 سيارة (حمولة 1 طن ربع نقل) للمرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بين كل من الجهاز التنفيذي لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة والتابع لوزارة التموين وشركة "مودرن موتورز"، وفي هذا الإطار تم وضع كراسة مواصفات فنية وشروط للسيارات محل التعاقد من خلال المختصين في هندسة السيارات، وتم طرح مناقصة عامة للتوريد وتم اختيار شركة "مودرن موتورز".

ومن المقرر تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا بناءً على الدراسات الاقتصادية وتوزيع السكان وتسليم هذه السيارات للشباب المستفيد من المشروع والمنطبق عليهم الشروط طبقًا لقوائم الانتظار السابقة، وبناءً على القواعد المعمول بها في هذا المشروع، كما سيتم تدبير وتوفير الاحتياجات من السلع الاستهلاكية الغذائية لهذه السيارات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقًا للاتفاق الذي تم توقيعه أيضًا اليوم بين الشركة القابضة والجهاز التنفيذي لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة.