وفاة معلمة صعقا بالكهرباء أثناء إعداد الطعام في المنيا

المنيا – محمد المواجدي:

لفظت مُعلمة في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا أنفاسها الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر صعقها بالكهرباء أثناء إعدادها الطعام دخل منزلها، وجرى نقلها جثة هامدة إلى المستشفى العام.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارًا من العميد أحمد موسى مأمور قسم شرطة ملوي، بوصول "صفاء. خ. ه – 35 عاما" مُعلمة ثانوي وتثقيم في منطقة السوق الكبير، إلى المستشفى العام "جثة هامدة"، وبانتقال أجهزة الأمن تبين أنه أثناء قيام المُعلمة بإعداد الطعام داخل منزلها تعرضت لمس تيار كهربائي خلال استخدامها لخلاط لعصر الطماطم؛ ما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأفاد تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على الجثة عدم وجود شهة جنائية، مع وجود آثار لصعق كهربائي، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة والتي صرّحت بدفن الجثة.