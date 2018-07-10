السيسي يكرم أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط- فيديو

كتبت- مي مدحت:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط ومنحهم الأوسمة.

وكانت البعثة حققت المركز الخامس برصيد 45 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية.

وعبّر اللاعبون عن سعادتهم البالغة بتكريم الرئيس لهم ووعدوه بتكرار الإنجازات ورفع العلم المصري في كافة المحافل الدولية.