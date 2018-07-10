"الآثار" تزيل التعديات على القناطر الخيرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

تمكنت وزارة الآثار من إزالة تعدي أحد الباعة الجائلين على أحجار قناطر محمد علي الأثرية المعروفة باسم القناطر الخيرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البائع تعامل بعنف مع أحد أحجار قنطرة فرع دمياط وتسبب في سقوط بلوك من الحجر المكون للشرفة رقم 15 بإحدى شرفات المبنى.

وأضاف وزيري، في بيان الثلاثاء، أن مندوب أمن القناطر الخيري، اكتشف التعدي أثناء تفقده للمنطقة ولاحظ الواقعة وأبلغ الجهة المختصة بها، وعلى الفور حررت منطقة الآثار محضرًا بقسم شرطة القناطر ضد المتعدي على الأثر.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الضرر عن الأثر وإعادته إلى أصله، وكلفت الوحدة الإنتاجية للمجلس الأعلى للاثار بإعادة الكتلة الحجرية إلى مكانها بعد إجراء أعمال الترميم اللازمة

يذكر أن قناطر محمد علي الخيرية أنشأها محمد على باشا سنة 1847م في إطار تنظيم الرى فى الدولة المصرية وقد تم تسجيل القناطر كأثر بالقرار رقم 181 لسنة 1989.