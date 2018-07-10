"مصر الثورة" ناعيًا قدري أبو حسين: كان نموذجا رائعا في العمل الحزبي

كتبت-مروة شوقي:

نعى حزب مصر الثورة، الراحل اللواء قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان سابقًا، والذي وافته المنيه بعد رحلة عطاء في الساحة السياسية التنفيذية والحزبية.

وقال الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، إن الراحل كان نموذجا رائعا فى العمل العام التنفيذى والسياسى والحزبى.

وأعرب أبوالعطا، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.