الأوقاف تنظم قافلة دعوية موسعة إلى وادي النطرون الجمعة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة الجمعة المقبلة، حيث تكون الخطبة الموحدة تحت عنوان "قضاء حوائج الناس والمجتمع أولى من حج النافلة وتكرار العمرة".

وصرح الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن إيفاد تلك القافلة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

كانت وزارة الأوقاف قد نبهت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.