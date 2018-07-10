90% نسبة النجاح بتجارة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن نسب نجاح الطلاب فى مواد الفصل الدراسى الثانى (دور مايو 2018) أعلى نسبيا من نسب نجاح الفصل الدراسى الأول ، وكذلك دور مايو العام الماضى لكل من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغات بالكلية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن نسبة النجاح فى شعبة اللغات بلغت تقريبا 94% ، فى حين وصلت نسبة النجاح فى مرحلة البكالوريوس الشعبة العربى للطلاب الانتظام تقريبا 90% ، ولطلاب الانتساب تقريبا 85% ؛ بما يعنى ان نسبة النجاح العامة فى الكلية بلغت 90% تقريبا فى المتوسط.

وأشار إلى أنه تقدم للأمتحانات فى الفصل الدراسى الثانى 2017/2018 ( 42600) طالب وطالبة فى الشعبة العربية (7470) طالب و طالبة فى شعبة اللغات.

وأكد قدرى أن نتائج برنامج التعليم المفتوح وكذلك نتائج امتحانات برنامج التعليم الالكتروني المدمج يتم مراجعتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

وهنأ قدرى، جميع طلاب الكلية على نجاحهم وتمنى لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر لرفعة وطننا الحبيب.