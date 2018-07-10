أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

مطار القاهرة يتسلم شحنة ذهب لنقلها إلى كندا وبيعها في البورصة​ العالمية

01:51 ص الثلاثاء 10 يوليه 2018
مطار القاهرة يتسلم شحنة ذهب لنقلها إلى كندا وبيعها في البورصة​ العالمية

مطار القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

تسلمت سلطات مطار القاهرة الدولي، الإثنين، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع شحنة ذهب قادمة من منجم السكري في طريقها إلى كندا؛ لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت القاهرة على متن طائرة قادمة من مطار مرسى علم بإجمالي 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

هذا المحتوى من

مطار القاهرة الدولي شحنة ذهب منجم السكري البورصة? العالمية

الخبر التالى:

"مصر الثورة" ناعيًا قدري أبو حسين: كان نموذجا رائعا في العمل الحزبي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان