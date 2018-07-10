مطار القاهرة يتسلم شحنة ذهب لنقلها إلى كندا وبيعها في البورصة​ العالمية

القاهرة- أ ش أ:

تسلمت سلطات مطار القاهرة الدولي، الإثنين، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع شحنة ذهب قادمة من منجم السكري في طريقها إلى كندا؛ لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت القاهرة على متن طائرة قادمة من مطار مرسى علم بإجمالي 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.