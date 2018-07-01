خاص- طرد شركات إنشاء مباني أكاديمية الفنون الجديدة وإحالتها للتحقيق

كتب- محمد عاطف:

أكدت الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تولت مسئولية استكمال إنشاء مباني أكاديمية الفنون الجديدة، بعد مماطلة ثلاث شركات مقاولات، وإفساد المباني الجديدة على مدار ٢٧ عامًا مضت دون أن تكمل عملها بالشكل الكافٍ.

وأضافت أحلام، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد: "أصبحنا بصدد افتتاح متحف الفنون الشعبية الذي لم يتبق له إلا ٥٪ وننتهي من إنشائه، ومن بعده معمل السينما الذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة".

وذكرت رئيس أكاديمية الفنون، أن المشرف على المشاريع الجديدة في هذه الفترة هي وزارة الإسكان- منعًا لأي مشاكل حدثت من قبل- مؤكدة أن وزيرة التخطيط كان لها فضل كبير في استكمال العمل لأنها سريعة في اتخاذ القرارات وتوجيهاتها.

وقالت "أحلام"، إن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، كانتا حاسمتين في قرارهما بأن يتم استبعاد هذه الشركات بعد أن تم الاضطلاع على تقارير هيئة "الرقابة الإدارية" التي أوصت بطرد الشركات القديمة وإحالتها للتحقيق.