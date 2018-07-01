البابا تواضروس: رحلة العائلة المقدسة تُظهر الغنى التاريخي والثقافي لمصر

كتب- إسلام ضيف:

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية العائلة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

وأضاف تواضروس، في كلمته أثناء مشاركته بالاحتفالية التي يشارك فيها عدد من الوزراء والسفراء، الأحد: "رحلة العائلة المقدسة في مصر تبين الغنى التاريخي والطبيعي والثقافي في مصر".

وأكمل: "أنا سعيد بزيادة الوعي بهذه الرحلة العائلة المقدسة في الاحتفالية بحضور الوزراء والمسؤولين، ونحن نحتفل بالعائلة المقدسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القرن الأول الميلادي".

وتابع: "كنت في زيارة الأسبوع الماضي في لبنان وقابلت مع أحد المسؤولين وأعطاني كتابًا يرصد فيه جميع المواقع المسيحية وغير المسيحية التي يمكن زيارتها بلبنان، وكان به ٥٠٠ موقع، وقلت يبقى إحنا عندنا كام، إذا احنا عندنا غنى".

وأردف: "أثناء زيارتي ومقابلة أحد المسؤولين الكبار جت سيرة العائلة المقدسة، قالي إنها جت لبنان، قلتله إزاي، قالي إن السيد المسيح عمل معجزة السيدة على الحدود بين لبنان وفلسطين".