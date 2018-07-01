وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للعمل بنسبة 100 %

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الانتهاء من تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بنسبة تنفيذ 100% بالنسبة للأعمال المدنية والميكانيكية والكهرومائية ، مشيرا إلى جاهزية المشروع للعمل بكامل طاقته وافتتاحه كأكبر مشروع مائي على نهر النيل وهو بديل قناطر أسيوط القديمة التي تم إنشاؤها عام 1898.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، الأحد، مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، رافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

ونقل اللواء أركان حرب كامل الوزير خالص شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع العاملين بمشروع قناطر أسيوط الجديدة وأهالي المحافظة ، لما حققوه من إنجاز ضخم سيظل شاهدا على قوة وعزيمة المصريين، مشيدا بأهمية المشروع الذي بلغت نسبة العمالة المصرية به 97% من مهندسين وفنيين وعمالة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والذي يعد صرحا مائيا عملاقا يضاف إلى المشروعات القومية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتم تشييده بالمحافظة على مدار 6 سنوات لتحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى ؛ والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية بمساحة 1,65 مليون فدان والتي توفر مياه الري بـ 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.

بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات ، وكذلك توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طن أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، ويوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و300 فرصة عمل دائمة ستمنح الأولوية فيها لأبناء أسيوط.